شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 تصريحات لـ شريف مدكور في برنامج ع المسرح جعلته يتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الإعلامى شريف مدكور ضيفاً على برنامج ع المسرح وتطرق خلال الحلقة إلى أمور عديدة نتعرض لها في السطور التالية.

أولاً صرح شريف مدكور بأن أكبر رابط بينه وبين جمهور برنامجه هو ثقتهم فيه الذى يعتز بها جداً قائلاً شكرا لكل حد بيدينى من وقته ويتفرج عليا، لأنه قاعدلى كل يوم الساعة 4 عشان يتفرج عليا.

شريف مدكور ولقب مذيع ستات مصر



صرح شريف مدكور حول لقب مذيع ستات مصر قائلاً : "اتريقوا عليا الناس في البداية بسبب هذا اللقب، بس أنا مزعلتش وده تاج على راسى، وأمهات وجدات مصر بيثقوا فيا ثقة عمياء ويارب أكون أد الثقة دى والأطفال ايضا يثقون في".

شريف مدكور

أكثر شيء يسعد شريف مدكور

أضاف شريف مدكور، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، بقوله : عندما أوجه نصيحة للأطفال فى البرنامج ألاقى تانى يوم الأمهات على الفيس باعتالى فيديوهات للأطفال وهما بيطبقوا اللى بقوله وده بيفرحنى".

شريف مدكور وقصة وقوفه أمام الكاميرا



أكد شريف مدكور أن وقوفه أمام الكاميرا كان تحول كبير قائلاً : "لقد كان وقوفي أمام الكاميرا لأول مرة فى حياتى مرعباً وكنت خايف، وعملى مذيع بالقنوات المتخصصة كان نقطة تحول أيضا وبرنامجى كان يصرف على القطاع، وشعور جميل لما أروح القناة وحد يقولى انت اللى شايل القناة وده مسئولية بترعبنى".

شريف مدكور وعلاقته بجده الراحل الفريق محمد فوزى

وحول علاقة شريف مدكور بجده الراحل الفريق محمد فوزى : "كنت محظوظ أنى شفت كل جدودى وتربيت فى خيرهم وحضنهم، وجدى الفريق محمد فوزى كان له النصيب الأكبر، وكان فى عمله قوى وصارم وعسكرى من الدرجة الأولى، وفى بيته عكس ذلك ومعايا انا كان الأمر مختلف، وكان شايلنا وهو بيضحك فأنا أول حفيد عنده توفى وانا عندى 29 سنة وكان مستمتع بهدوئى، وأخدت من طباعه الدقة والاهتمام بالتفاصيل والإلتزام واحترام الآخر وثقافته، وكان بسيط".

حكاية فيلم كان سيكون بطله شريف مدكور فى السينما

أضاف شريف مدكور خلال البرنامج أيضاً قصة فيلم كان سيقوم ببطولته بقوله : " اتعرض عليا بطولة فيلم "المسطول والقنبلة" ولو كنت عملته كان ممكن أكون نجم سينما كبير وكان نفسى أعمله، موضحا أن ممدوح الليثى كلمنى وقالى تعالى دلوقتى ولما حضرت عرضوا عليا بطولة الفيلم وذاكرت الفيلم حوالى 3 شهور ومتعملش الفيلم إلى الآن وكان فيلم سياسى فيه مشاهد قاسية وصعبة".