بالفيديو – محمد سامي يُحرج زوجته بإجابات صادمة: «مي عمر طبيخها يِقرف»

كتب امير فتحي في الأحد 31 مارس 2024 03:48 مساءً - عرضت منصة شاهد لقاء بين المخرج محمد سامي و زوجته الفنانة مي عمر، يتضمن أسئلة متبادلة يتم طرحها من قبل الطرفين .

مواجهة بين محمد سامي ومي عمر

وسألت مي زوجها عن رأيه في أمور عديدة منها طبخها والزواج الثاني والخُلع وأصعب المشاهد التي واجهته في تصوير مسلسل “نعمة الأفوكاتو” والعمل الذي يحتفظ به إذا حذفوا تاريخه الفني، وغيرها من الأسئلة، لتأتي إجابات سامي على الأسئلة صادمة لمي.

وأكد سامي أن طبخ مي “يقرف”، وأنه يرى الرجل الذي يتزوج على زوجته “راجل جميل”، وقال مازحاً عن الزوجة التي تخلع زوجها “دي ست جميلة”.

وعن العمل الذي يحب أن يحتفظ به في أرشيفه إذا تقرّر مسح كل أعماله، أكد أن مسلسل “جعفر العمدة” هو العمل الذي يعتز به.

وقالت مي: “إنتوا نزّلتوني المقابر وقفلتوا عليا بجد في “نعمة الأفوكاتو””.

رد صادم من محمد سامي

ليردّ عليها سامي بكلام صادم قائلاً: “إنتي حبيتي أوي “نعمة الأفوكاتو” وأنا اتخضيت منك، وإيه المشكلة لما نقفل عليكي؟ ده شغلك وإنتي بتاخدي عليه فلوس، إنتي مش جاية تجامليني”.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

يذكر أن الثنائي محمد سامي ومي عمر تعاونا في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي تم عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وشاركت مي عمر في بطولته إلى جانب كل من النجوم أروى جودة، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وسلوى عثمان، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 16 حلقة فقط.

وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ عرض أول حلقة، بسبب تشويق الأحداث وأداء الممثلين وشد سيناريو القصة، وأشاد بالمسلسل علاء مبارك والإعلامي مصطفى الفقي، وغيرهم من نجوم المجتمع.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، في قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، حيث تنطلق المُحامية الشابة «نعمة» لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمساعدة، حيث تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

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