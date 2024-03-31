ديانا حداد بالعباءة وغطاء الرأس .. وتثير الجدل من جديد حول تغيير ديانتها

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة لها بالعباءة وغطاء الرأس، وقد تفاعل الجمهور مع المنشور، مثيرين الجدل من جديد حول قيام ديانا بتغيير ديانتها.
والامر لا يحصل للمرة الأولى فقد كانت قد تشاركت ديانا حداد مع الجمهور مجموعة صور لها ظهرت فيها من مدينة مكة المكرمة في السعودية، وهي تؤدي مناسك العمرة، وترتدي ملابس الإحرام.
وعلقت ديانا على المنشور قائلة: "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".
والأمر أثار جدلاً كبيراً حول اعتناق ديانا حداد الإسلام.
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