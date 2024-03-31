خبر مأساوي .. رحيل تشانس بيردومو عن عمر 27 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الأميركي البريطاني تشانس بيردومو عن عمر 27 عامًا بسبب حادث دراجة نارية.

وورد في بيان عائلة بيردومو وممثلوها : "شعر كل من عرفه بشغفه بالفنون وسيستمر دفئه في أولئك الذين أحبهم .. نطلب منكم احترام رغبة العائلة في الخصوصية وهم يحزنون على فقدان ابنهم وشقيقهم الحبيب".

تشانس كان قد لعب دور البطولة في المسلسلين التلفزيونيين Chilling Adventures of Sabrina وGen V ولعب بيردومو دور أمبروز سبيلمان في المواسم الأربعة لمسلسل Netflix Chilling Adventures of Sabrina، وأطل في سلسلة Hetty Feather أيضاً.

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