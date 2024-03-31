شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 6 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل جودر الحلقة 6، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

شهد مسلسل جودر الحلقة 5، قيام جودر بإبلاغ حبيبته شروق، أنه بعد أخذ أشقائه الأموال من أجل أن يتنازلوا عن الدكان له، سوف يسافر لمده شهرين للتجارة من أجل أن يجنى المزيد من الأموال وعندما يعود سوف يعمل لها حفل زفاف كبير، خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر.

وتجتمع شواهى مع أخواتها وترفض فكرة حرق دكان جودر والبضاعة وقالت: "جودر تاجر أمين كل التجار هتقف جنبه لازم نقفل كل المنافذ ونبعده عن القوة الخفية ونسحب جودر بعيد عن حارة سعد السعود وبعيد عن مصر تمامًا".

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.



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