شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 21 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 21 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وبدأت الحلقة العشرين من مسلسل محارب، بطولة الفنان حسن الرداد، بلقاء بين المحامي حسام الجيوشى "أحمد زاهر"، وزوجته مريم "منة فضالي"، لمعرفة سبب وجود محارب في المنزل ومعه سكين يهدد ابنه بقتله، وسبب عدم تحركها كانت صدمة من حادث بسبب فعلته، مطالبا مراجعة نفسها وعودتها للمنزل مرة أخرى، لأنه يحبها ولا يقدر أن يتركها أو يؤذيها، ولكن طلبت منه بعدم العودة إلى المنزل مرة أخري ولن تصدقه.

التقت شقيقة محارب في الحلقة العشرين، بحسن الرداد في سيارة الميكروباص أول مرة بعد أن هرب من الصعيد، وطالبها بسماع تفاصيل جلسة محاكمته بالكاملة لتحكى لها ما يدون حتى يعلم ما يدبرونه أهالي رجل الأعمال عزازي "تامر عبد المنعم"، والمحامي حسام الجيوشي، ويعطى لها مبلغ من المال لتعيش به، وهى أولى منه فى الوقت الحالى.

حذرت والدة الفنانة ناهد السباعى والدها الفنان محمود البزاوي، بأن ابنتها انجى في حالة ليست طبيعية بعد الطلاق من محارب، وقراءة الفاتحة على أخر، وقلق والدها من هذا الكلام.

طلب المحامي حسام الجيوشى "أحمد زاهر"، وكيل الراحل محامي رجل الأعمال عزازي "ماجد المصري"، والمحامي وصفى النجار "تامر عبد المنعم في الحلقة العشرين، أمام قاطي المحكمة في أولى جلسات محاكمة محارب المتهم بتهمة القتل العمد، بتطبيق أقصى العقوبة عليه بالإعدام شنقا، وتم تأجيل القضية للاطلاع على الأوراق وتحريات المباحث.

وشهد الغفير أمام قاضى المحكمة، بأن محارب قام بإطلاق النيران على رجل الأعمال والمحامي صفوت النجار، في المنطقة التي يعمل بها.

ذهب الفنان حسن الرداد في الحلقة العشرين من مسلسل محارب، الغفير الشاهد الوحيد في قضية مقتل رجل الأعمال عزازي والمحامي وصفى النجار، إلى شقته ووجد باب الشقة مفتوح وملقى على الأرض ومقتولا.

حكت راندا "ملك زاهر"، للفنانة نرمين الفقى بأن هناك شخص أتى إلى الفيلا وطالب مقابلة أي شخص من عائلة رجل الأعمال عزازي، ونرمين قلقت بأن هذا الشخص من طرف محارب يحاول أن يقتل ابنها، وطالب بزيادة الحرس على الفيلا وعدم خروج ابنها من الفيلا.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

يعرض مسلسل محارب الحلقة 20 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.