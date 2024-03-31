محمد هنيدي بأول رد على خبر دخوله الى المستشفى-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد هنيدي مقطع فيديو له نفى من خلاله انه دخل الى المستشفى، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وقد علّق هنيدي بالقول: "بخصوص الخبر المنتشر اني دخلت المستشفى .. الحمد لله احب اطمنكم انا بخير .. وشكرا لكل اللي سأل عليا او دعالي".
وكان انتشر خبر تعرض محمد هنيدي لوعكة صحية منذ أيام، أدت إلى دخوله احدى المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية، إذ أنه كان يعاني سابقًا من مشكلات في القلب، وكان قد أجرى عمليات جراية وتركيب دعامات لقلبه.
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