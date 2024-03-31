شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى عبد المنعم يتعرض لأزمة صحية ويكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة، ونشرت اليوم ابنته الفنانة الشابة مريم صبرى بوست كتبت فيه: "ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبى، وتخرجلنا بالسلامة، ادعو لوالدى بالشفاء".

ومن جانبه قال الفنان صبري عبد المنعم فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "أنا أفضل الآن ولكنى سأظل تحت الملاحظة الطبية إلى أن يسمح الأطباء لي بالخروج من المستشفى، ووجه الشكر الى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لإهتمامه به والحرص على متابعة حالته الصحية كما وجه الشكر الى الفنان أحمد صيام".



بوست مريم صبرى

يذكر ان الفنان القدير صبرى عبد المنمعم شارك فى الماراثون الرمضانى هذا العام حيث يشارك فى مسلسل " بيت الرفاعى " بطولة امير كرارة ويجسد الفنان صبرى عبد المنعم في مسلسل "بيت الرفاعي" شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.