هيئة قيادة الجوازات والهجرة تبحث خطط التطوير الفني وتدريب الكوادر البشرية

​عقدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة اجتماع هيئة القيادة رقم (2) للعام 2026م، برئاسة مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء عبد المحمود العوض على العوض ، حيث ركز الاجتماع على وضع خارطة طريق متكاملة لتطوير المنظومة العدلية والخدمية فنياً وإدارياً.

ناقش الاجتماع باستفاضة جملة من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتحديث آليات العمل.

وشددت هيئة القيادة على أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للتطوير، موجهةً بضرورة تكثيف البرامج التدريبية لرفع كفاءة الضباط والأفراد، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين تتسم بالسرعة والدقة.

وفي سياق متصل، استعرض المجتمعون تقريراً مفصلاً حول سير العمل بمجمعات ومراكز الجوازات في مختلف الولايات.

وتلقى الاجتماع تنويراً ضافياً بشأن مأمورية ولاية الجزيرة التي قادها رئيس لجنة التشغيل ومدير دائرة الشؤون العامة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء حاتم يس ، حيث تم الوقوف على اللمسات الأخيرة لتجهيز مصنع إنتاج الجواز الإلكتروني بالولاية.

​”إن إنشاء مصنع لإنتاج الجوازات بولاية الجزيرة يمثل خطوة محورية لتقليل الضغط على المركز الرئيسي وتسريع وتيرة استخراج المستندات الثبوتية للمواطنين في الولايات الوسطى.”

واختتمت هيئة القيادة اجتماعها بالتأكيد على الالتزام الصارم بتنفيذ خطط التحول الرقمي والارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يتماشى مع التحديات الراهنة وتطلعات الجمهور، معلنةً عن استمرار الجولات التفقدية للمراكز لضمان جودة الأداء وتذليل كافة العقبات التقنية.

