شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 21 .. عصام السقا يعترف لريهام حجاج بالحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، باعتراف طارق - عصام السقا، لصدفة - ريهام حجاج، بالحقيقة كاملة، حيث اعترف لها أنه لم يقابلها صدفة ولكنه كان مخططًا لكل شيء، عندما علم أن عمه جلال - رشدي الشامي، باع لها كل ممتلكاته حتى يتهرب من الضرائب والتأمينات، وكان يريد أن يعيد حقه الذي سرقه منه عمه.

وكان قد استطاع طارق، عصام السقا، خلال أحداث الحلقة العشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، أن يستدرج صدفة لمنزله، وأقنعها بأنها يجب أن توقع على بعض الأوراق الخاصة بقضيتها بالمدرسة القديمة، وبعد عدة محاولات وافقت صدفة، وبالفعل قامت بالتوقيع، وبمجرد أن انتهت ظهر طارق على حقيقته وأخبرها أنها كانت مليارديرة منذ لحظة والآن أصبحت شحاذة.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ومليء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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