شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 6 .. شهريار يعانى من الحمى ويهزي بكلمات عن الخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن وقع شهريار مغشيًا عليه، جاء الحكيم لعلاجه وطمأن شهرزاد عليه، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر، وقال لها يعانى من حمى اليوم الواحد درجة الحرارة ترتفع ويبتدى يهزى بالكلام، وظل يردد شهريار الخاينة أقطع رقبتها يا مسرور بس شهرزاد لا بلاش شهرزاد.

وتحدث الحكيم مع شهرزاد أن شهريار الكل يراه الملك المهاب وسفك الدماء سهل له ولكن لا أحد أستطاع أن يرى أزمته الداخلية والخيانة التى تعرض لها وعقدة لا يستطيع التخلص منها وعليه مواجهة الأمر.

وعندما فاق شهريار سأل شهر زاد ماذا حدث لجودر فى رحلته قالت له: "أعرف اللى حصل الأول لجودر فوق المركب".

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

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