شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. حبس منال سلامة 4 أيام بعد طعنها رياض الخولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC، ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعدما قامت "عفاف" منال سلامة بطعن "إسماعيل الغول" رياض الخولى، بالسكين في ظهره أثناء إلقاء الشرطة القبض عليه.

وذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق إلى قسم الشرطة، بصحبة "عفاف"، وكشف لها المحامي عن أنه تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخبرها بأن موقفها سيئ في القضية، وطلبت "عفاف" من "عايدة" أن تهتم بأولادها.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، ذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق لابنة شقيقتها "نورا" بعدم علمت بمكانها التى تختبئ فيه وكسرت باب الشقة وبصحبة رجالها.

وطلبت "عايدة" من حراسها النزول، وعنفت "عايدة" ابنة شقيقتها "نورا"، وطلبت منها النزول معها ولكن "نورا رفضت، لتخبرها عايدة بإنها ستقوم بجرها على السلالم، لتفاجئها "نورا" بإنها حامل، وتوسلت غليها أن تتركها فى هذه الحياة، وهو ما حدث بالفعل حيث تركتها "عايدة" وأخبرتها بإنها لم تعثر عليها، ولكنها غير مسؤولة إذا عثر عليها أى شخص آخر.

اتصلت "عايدة" غادة عبد الرازق بـ "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات، وأخبرته بإنها جاهزة لتسليمهم شحنة المخدرات.

وقابلت "عايدة" غادة عبد الرازق كل من، "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات الموجود بمصر، و"ماركو" أحمد الشامي، تاجر المخدرات التى صدرها لهم من أوكرانيا.

وقبل تسليم "عايدة" المخدرات لهم، سألتهم سؤالين عن شقيقها "على" هل كان يعلم بشحنة المخدرات أم كان سامح فقط، ليؤكدان لها بأنه لم يكن يعلم بشئ، لتفاجئهم بابلاغها للشرطة وألقوا القبض عليهما وتوعد كل من "حسان" و "ماركو" بإنها لن تفلت بما فعلته وأن الانتقام سيطول كل شخص قريب منها.

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