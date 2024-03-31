شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6.. الطفل عمر يعود للمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، عودة الطفل عمر للمنزل بعد انتهائه من أولي مراحل العلاج من السرطان لتبدأ مرحلة الاهتمام بالطفل في المنزل وسط مواجهة بين مروان وليلي بتفاصيل الأيام الأخيرة التي بدات بشكوك الأول فيها واتهامها بالخيانة.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدات بمرض ابن مروان وليلي بالسرطان ليكتشفوا بعد ذلك أنه ليس ابنهم بعد إجراء التحاليل الوراثية لتبدأ عملي البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهم بطفلهم عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



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