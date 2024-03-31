تامر حسني يمنع نفسه من الإمساك بيد بسمة بوسيل.. شــاهدوا ما حصل!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني، ظهر فيه وهو يقف إلى جانب طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وقد رصدت الكاميرا كيف منع نفسه من الإمساك بيدها.



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المشهد، معتبرين أنه دليل عن أن تامر لا يزال يحب بسمة ويري أن يعودا.

وكانت بسمة قد تحدثت للمرة الأولى، عن انفصالها عن تامر حسني، وأشارت إلى أن حلم العودة إليه سيتحقق في يوم من الأيام.

وكشفت بسمة خلال استضافتها في برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عن سبب انفصالهما قائلة: "وصلنا لمرحلة كان عندنا مشاكل كثيرة ومش بنكلم بعض، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودائمًا محتاجة مجهودًا، لكن اكتشفت أن المشكلة لدي، أنا أتعلق جدًا بالأشخاص، وهذه أزمتي".

