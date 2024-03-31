هاندا أرتشيل تستمتع بوقتها وهي تمارس رياضة الفروسية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة التركية هاندا أرتشيل على الجمهور مجموعة صور، وهي تمارس رياضة الفروسية بإحدى نوادي الخيل، وهي على حصان باللون الأبيض.



وقد ظهرت هاندا وهي ترتدي سروال ضيق باللون الأسود، وتوب ضيقة بأكمام طويلة، ونسقت معها حذاء باللون الأسود طويل من الجلد، ونظارات شمسية باللون الأسود أيضاً.

ومن الناحية الجمالية، ردت شعرها بالكامل إلى الأعلى بتسريحة ذيل الحصان، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

​​​​​​​على صعيد آخر، كانت قد شاركت هاندا أرتشيل متابعيها، مجموعة صور لأحدث إطلالة لها، ظهرت فيها من مومباي في الهند، بإطلالة رائعة باهظة الثمن.

وظهرت هاندا بالصور بإطلالة رائعة، من تصميم "Miu Miu". وارتدت سروالاً مريحاً باللون البني "Mohair Pants" ، يتميز بقصة خصر منخفض، ويبلغ سعره 1300 يورو.





