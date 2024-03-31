بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ درة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة درة، متابعيها أحدث ظهور لها وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

ونشرت درة الصور، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها بنطلون وتوب باللون الأسود وكارديجان مشجر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "كتير حلوة، ضحكتك بترد الروح، زي القمر، بتجنني".

يذكر أن درة شاركت في رمضان 2023، بـ مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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