شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يظهر في الحلقة الـ6 من مسلسل بدون سابق إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل العالمى دواين جونسون ضمن أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، حيث استخدمت المؤلفة سمر طارق، ذا روك في أحد المشاهد. وذلك بعد أن أظهر عمر الذى يلعب دوره الطفل سليم يوسف لـ ابن عمه زين، رأسه بعد أن وقع شعره بسبب العلاج الكيمياوى بسبب مرض السرطان الذى يعانى منه، ليخبره زين أن هنالك أشخاصا يحلقون شعرهم دون مرض، ومن ثم يبحث عن اسم النجم العالمى لكى يريه صورته.

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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الطفل سليم يوسف



صورة دواين جونسون من مسلسل مسلسل بدون سابق إنذار