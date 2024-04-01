شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى: أمينة خليل وأحمد الرافعى سيظهران خلال أحداث مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج بيتر ميمى عن وجود ضيوف شرف سيظهرون خلال الحلقات المتبقية من مسلسل الحشاشين قائلاً فى تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: أمينة خليل من بين ضيوف الشرف المهمين المنتظر ظهورها، وذلك خلال دور مهم، كما سيظهر الفنان أحمد الرافعى خلال أحداث العمل هو الآخر، وذلك بعدما تألق بدور الراوى الذى استمعنا له خلال الحلقات".

ويُعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 21، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويُعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان