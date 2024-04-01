شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة سيرين عبد النور.. والفنانة تنعيها: إلى اللقاء يا أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة الفنانة سيرين عبد النور بعد صراع مع المرض، حيث نشرت الفنانة صورة تجمعها بوالدتها بالمستشفى عبر استورى حسابها الشخصى على انستجرام، وعلقت قائلة: "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتى".



وفاة والدة سيرين عبد النور

في جانب آخر، طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مؤخراً، أغنية بعنوان "هزهزة"، والتي تشهد عودة سيرين عبد النور للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينج، وإخراج ايلي فهد.

وتعود سيرين بـ"هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم، وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية.

وكانت آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.