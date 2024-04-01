شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بياسمين رئيس ودور شهرزاد في مسلسل جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نالت النجمة ياسمين رئيس، إشادات بدورها الذي تقدمه في مسلسل جودر، حيث تقدم شخصية شهرزاد، وأشاد المغردون بطريقة تمثيلها وأدائها المقنع الذى يصل لهم بكل سهولة وبساطة ودون افتعال وملامحها مناسبة لدور شهرزاد.

وأشاد المغردون بمجهود الأبطال وأدائهم وطريقة تمثيلهم، ومن التعليقات: "بالتوفيق دائمًا من نجاح لنجاح ملامحك كلها وجميلة ما شاء الله، أبدعتي الدور يجنن ولايق عليكى، قمر يا شهرزاد، إيه الحلاوة والجمال شهرزاد فعلاً، وطريقة كلامك خطيرة في الحكاية".

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.



إشادات بدور ياسمين رئيس



إشادات بدور ياسمين رئيس