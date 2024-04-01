هذا ما قالته رشا شربتجي عن رامز أسود في " ولاد بديعة "

ميرنا وليد - بيروت - أشادت المخرجة السورية رشا شربتجي بالممثل السوري رامز أسود في مسلسل "ولاد بديعة"، وفي التفاصيل كتبت رشا على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"رامز أسود فنان خاص جداً، ترك بصمة مميزة كتير بشخصية الوفا بمسلسل ولاد بديعة، وقدر يصنع من هي الشخصية البسيطة ظاهرة شعبية قريبة من الشارع وخَلّا الناس تحكي فيها، شكراً لهاد الجهد والأداء الممتع، الوفا رح يحفر اسمو بقلوب كتير ناس لمدة طويلة".



وكانت رشا قد أشادت بالممثل السوري إبراهيم شيخ إبراهيم في مسلسل "ولاد بديعة"، وكتبت :"دائماً مؤمنة بقدرات الشباب الموهوبين على منح العمل والشخصيات حقها، والحمدلله أنو بكتير أوقات بتكون النتيجة حلوة ومُرضية وبيحبوها الناس.. هي السنة بمسلسل ولاد بديعة في كتير شخصيات شابة راهنت عليها وأثبتت طاقاتها التمثيلية ومنهن الممثل الشاب ابراهيم شيخ ابراهيم، اللي لعب شخصية الدكتور يحيى بكل صدق وتبني، وقدر يستفز الناس بتصرفاتو ولغة جسدو ورغم هيك في ناس زعلت عليه بالنهاية..ابراهيم شب طَموح وواثقة أنو عم يحسّن أدواتو أكتر بكل مرة.."