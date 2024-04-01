رغم سجنها.. احتفال خاص بعيد ميلاد دنيا بطمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إحتفلت صفحة الفنانة دنيا بطمة على تطبيق انستغرام بيوم ميلادها بمقطع فيديو عفوي تضمن مجموعة من التجهيزات الخاصة للإحتفال رغم تواجدها في السجن بسبب قضية “حمزة مون بيبي”.

وتضمن المقطع تجهيزات خاصة عبارة عن قالب حلوى مزيّن بشموع ذهبية، مع مجموعة من الكاب كيك مزينة بصور دنيا وعبارة “نحبك” باللغة الانكليزية، وتم تجهيز الطاولة بالورود وشموع تحمل صورة الفنانة المغربية.

وأرفق المقطع بتعليق جاء فيه: “عيد ميلاد سعيد دندون الله يفرجها عليك يا رب ويفرحك ويبعد عليك كل شرّ ويطول فعمرك ويجمع شملك مع بنياتك وينصرك على من عاداك”.

وأضاف: “شكرا لكل الناس الي قالو لدنيا عيد ميلاد سعيد وتذكروها في هذا النهار شكرا لفانز دنيا بطمة وشكرا على دعواتكم جزاكم الله خيراً، شكرا جداً عائلتنا الثانية متبخلوش عليها بدعواتكم. حبكم لها هو احلى حاجة ربحت به لأن حب الناس لا يباع ولا يشترى والله ياخد الحق”.

نال المقطع إعجاب الآلاف من محبي الفنانة المغربية وتفاعلوا بتعليقات التي تمنت لدنيا الخروج من السجن بعفو والتواجد مع ابنتيها غزل وليلى روز، اللتين بحاجة ماسة لها.