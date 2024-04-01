صورة لـ محمد هنيدي في المستشفى تحدث ضجّة.. هذا ما كشفه عن أزمته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان محمد هنيدي قلق جمهوره عليه بعد نشر طبيبه المعالج صورة له من داخل المستشفى كشف من خلاله عن خضوع هنيدي لعمل قسطرة بالقلب وتحاليل وأشعات بعد شعوره بوعكة صحية.

وأكد محمد هنيدي في تصريحات صحفية أن الموضوع بسيط وأنه فوجئ بالضجة التي حدثت بعد انتشار صورته مع طبيبه المعالج.

وطمأن هنيدي جمهوره مؤكداً أنه يتواجد في الفترة الحالية في المنزل وأن الصورة ليست حديثة لكنها كانت مع بداية شهر رمضان.

وقال هنيدي إنه شعر قبل رمضان بفترة بسيطة ببعض التعب فتوجه إلى الطبيب الذي فضل إجراء تحاليل وفحوصات وقسطرة في القلب ليتأكد أن وضعه سليم، وتابع: “الحمد لله عدت على خير، وأنا بشكر كل اللي اتصل عليا ومقدرتش أرد عليه علشان يتطمنوا على صحتي”.

يُذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي كانت مسرحية “ميوزيكال سكول”، التي قدمها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في دورته الرابعة، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، وعاد من خلالها إلى تقديم شخصيته الشهيرة رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والتي سبق وقدمها في فيلم ومسلسل من قبل.

وعلى مستوى السينما، عرض له مؤخرًا فيلم “مرعي البريمو”، بطولة غادة عادل، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، والعمل فكرة محمد هنيدي، تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.