ميمي جمال تكشف حقيقة رفضها العمل مع ياسر جلال في “جودر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عن انسحاب الفنانة الكبيرة ميمي جمال من مسلسل “جودر” الذي يحوض به الفنان ياسر جلال السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

وكشفت ميمي جمال حقيقة تلك الأخبار مؤكدة أنها لم تنسحب من المسلسل كما قيل ولكن الأمر أخذ شكلاً آخر خاصة بعد أن أعلن في أكثر من موقع انضمامها لفريق العمل.

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لـ”لها”: “الموضوع مش كده خالص، وانا منسحبتش من المسلسل ولا حاجة، هما فعلاً كلموني علشان أشارك في المسلسل لكن محدش بعتلي أي ورق علشان أشارك في المسلسل، وانا مأخدتش ولا إديت في الموضوع وقلت أكيد الظروف منعتهم أو مفيش دور ينفع ليا”.

يُذكر أن ميمي جمال شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني في مسلسل “الحشاشين” كضيفة شرف، حيث قدمت دور زعيمة عصابة لخطف الفتيات وبيعهن في سوق الرقيق.

مسلسل “الحشاشين” من بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين وسوزان نجم الدين وإسلام جمال وغيرهم من النجوم، إخراج بيتر ميمي.