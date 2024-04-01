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ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج المصري بيتر ميمي عن وجود مفاجآت عدة في الحلقات الأخيرة من مسلسل "الحشاشين" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.
وقال بيتر ميمي: "من ضيوف الشرف اللي هيظهروا في أمينة خليل وفي شيري عادل، والجمهور هيتفاجئ بدورينهم مين هما".
وعن نهاية العمل وشخصية "حسن الصباح"، قال بيتر: "النهاية غير متوقعة، بداية من الحلقة 28،29،30 نهايات الحلقات غير متوقعة".
أما عن إمكانية وجود جزء ثاني من العمل فأكد بيتر ميمي خلال لقاء ببرنامج "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090": " يجيبوا مخرج تاني بقى".
كانت هذه تفاصيل خبر عدة نجمات هن مفاجأة الحلقات الأخيرة من "الحشاشين".. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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