حسن الرداد يغازل ايمي سمير غانم في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم حسن الرداد على معايدة زوجته النجمي ايمي سمير غانم في ميلادها الـ37 برسالة رومنسية.

وشارك النجم المصري متابعيه على انستغرام بصورة لإيمي وأرفقها برسالة كتب فيها: “كل سنه وأنتِ طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، عقبال مليون سنة، ودايمًا سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتي”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور الرداد الرومنسي، وتمنوا لهما المزيد من السعادة والحب في حياتهما العاطفية.

يذكر أن آخر أعمال إيمي كان مسلسل “سوبر ميرو” الذي عرض عام 2019، وابتعدت بعدها الساحة الفنية بسبب تأثرها من وفاة والديها ومن ثم حملها وانجابها طفلة الأول فادي.