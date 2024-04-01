بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد سارة الودعاني تتلقى هدية فارهة من زوجها

تلقت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وسناب شات سارة الودعاني هدية مميزة من زوجها بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت الودعاني مقطع فيديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تُعبّر عن سعادتها الغامرة بعدما رأت سيارة فارهة جديدة في منزلها، وعلّقت على لونها قائلةً أنه مذهل.

حظي المقطع بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن سعادتهم لسعادة الودعاني، ودعوا لها بحفظ عائلتها.

بينما انتقد آخرون قيامها بتصوير كل ما يحدث في منزلها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على خطورة الحسد، وأن هذه التصرفات غير مناسبة.

يُشار إلى أن الودعاني تُعدّ من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك عددًا كبيرًا من المتابعين على مختلف المنصات.