إسعاد يونس تكشف عن عمرها الحقيقي في بودكاست Big Time وتفاجئ عمرو أديب وأصالة

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 03:48 مساءً - حلّت يوم أمس إسعاد يونس ضيفة مع عمرو أديب وأصالة في بودكاست Big Time الذي يُعرض طيلة شهر رمضان 2024 على Mbc وشاهد،حيث تحدثت عن ضرّتها شريهان وكيف تحوّلت علاقتهما إلى صداقة، كما فاجأت “صاحبة السعادة” مقدميّ البرنامج بكشفها عن عمرها الحقيقي.

عمر إسعاد يونس الحقيقي

حيث فاجأت إسعاد يونس الجميع بعد كشفها عن عمرها الحقيقي، لتقول أنها على وشك إتمام الـ 74 من عمرها بشهر أبريل، وسط ذهول من عمرو وأصالة.

أبرز تصريحات إسعاد يونس في بودكاست Big Time

– أكيد أنا أوقات بكون لا أحتمل، وجالي وقت لما أزعل ببقى كئيبة وخلقة متتشافش، وبعدين اكتشفت أن الحياة بتروح في ثانية.

– سهير البابلي كانت بتاعة ربنا، وأنا كنت معاها لغاية قبل الوفاة بدقيقة في غرفة الإنعاش، وكان لازم أقولها قومي وشدي حيلك، ولكن هي صحيًا مكنتش جاهزة وماتت معززة بـ ابنتها.

– أنا مش قادرة أتخيل وأستوعب منطق الموت، ومش قادرة أتخيل أن سمير غانم نام مغمض عينيه ومبقاش موجود، دي حاجة مجنناني في الحياة، وكل ثانية من عمر الإنسان مش راجعة.

– إيه الفكرة يعني أنا لما أبقى بمثل من سنة 1977 في مسلسل “حكاية ميزو” أو من سنة 1972 في “منتهى الحب، وأنا وابنتي والحب”، وأنت شايفني من ساعتها وأقولك أنا عندي 46 سنة .. ده إيه ده، وليه أعمل كده؟.

– في أبريل هكمل 74 سنة.

– تحدثت إسعاد يونس عن علاقتها بضرتها الفنانة شريهان، حيث أكدت أنهما أسرة واحدة وتربطهما علاقة قوية جدا.

– وصفت إسعاد يونس زوجها، بعد 40 عاما من الزواج، قائلة: “برنس، وعظيم وأنبل الرجال”.

-ردت إسعاد يونس على اتهامها بالمشاركة في بيع تراث الأفلام بأن ملكية الأفلام التي يدور الحديث عنها كانت متفرقة بين ورثة المنتجين، وهي الآن مملوكة لشركة مساهمة تخضع لجميع القوانين.

عن بودكاست Big Time

“Big Time” هو عنوان البودكاست الذي يقدمه عمرو أديب في تجربته الأولى بعالم البودكاست، وتُشاركه أصالة التقديم في أغلب الحلقات، كما يأتي البودكاست برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وتتركز الحوارات على زيارة المشاهير إلى موسم الرياض، وانطباعهم العام حول التغييرات التي طرأت على المملكة في السنوات الأخيرة، وتجاربهم الشخصية في العاصمة السعودية، وهو ما يشجع المشاهدين على الزيارة لاستكشاف ثقافة المملكة، بعد تعرفهم على تجارب المشاهير الشخصية فيها، والذين يتحدثون أيضاً عن حياتهم وأهم التجارب التي شكلت مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التي واجههتم وأعظم الإنجازات التي حققوها.

يتم عرض بودكاست Big Time مع عمرو أديب وأصالة على قنوات MBC1 و MBC مصر وMBC العراق ومنصة “شاهد”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »