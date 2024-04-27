تراند اليوم : بالفيديو: شمس الكويتية تعلن تعاطفها مع حليمة بولند: اللي صار لها يصير حق أشرف بنت في الكون!

صحيفة الخليج 365: علقت الفنانة شمس الكويتية على الحكم الصادر ضد الإعلامية الكويتية حليمة بولند بالحبس سنتين والغرامة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

أشرف بنات

وقالت خلال مقطع فيديو: " أنا متأكدة أن المحكمة والقضاء الكويتي راح يراجعون القضية، لأنه مستحيل.. اللي تعرضت له حليمة بولند كل بنت في الدنيا تتعرض له، أنها تثق في شخص وتتعرف عليه وتحبه، ويستغل عشرتها ومحادثاتهما وأشياءهما ضدها هذه تحصل مع أحسن العوائل في الكون وأشرف بنات في الدنيا".

وتابعت: " أحنا مو في غابة أكيد الإنسان يحب ويتحب، والطبيعي اللي حصل لحليمة يحصل لبنتك ولأختك ولأمك ولزوجتك، لا تتهمون خلق الله، أنا ما ني راضية .. أنا حزينة ومضايقة على التهم اللي توجه لحليمة بولند".