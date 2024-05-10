شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة نحو 3 ملايين م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء برفحاء والان نبدء بالتفاصيل



وهيئت 2,949,429 مترًا مربعًا من الحدائق والمسطحات الخضراء، و3 من مضامير المشي رفع كفاءة المرافق الخدمية بالحدود الشمالية كما أنجزت صيانة وتنزيل 78 حاوية، وعالجت الأمانة 778 عموداً من الأعمدة الديكورية، و1,100 من أعمدة الإنارة، و27 مجسمًا جماليًا، و2,520 مترًا طوليًا من الكيابل.



وأوضحت أن هذه الجهود تترافق مع خططها لدعم أنسنة المحافظة ورفع كفاءة المرافق الخدمية والترفيهية والمتنفسات العامة.

وكذلك تطويرها وتحسينها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات مرتاديها، وتحسين جودة الحياة واستجابة لرؤية المملكة 2030.

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة الحدود الشمالية، أن بلدية محافظة رفحاء رفعت 35,350 مترًا مكعبًا من المخلفات، و7,150 طنًا من النفايات المنزلية، خلال شهر أبريل الماضي 2024م.وهيئت 2,949,429 مترًا مربعًا من الحدائق والمسطحات الخضراء، و3 من مضامير المشي الرياضية ، و184 من الألعاب المتنوعة في 43 حديقة عامة، و52 جهاز لياقة رياضية.كما أنجزت صيانة وتنزيل 78 حاوية، وعالجت الأمانة 778 عموداً من الأعمدة الديكورية، و1,100 من أعمدة الإنارة، و27 مجسمًا جماليًا، و2,520 مترًا طوليًا من الكيابل.وأوضحت أن هذه الجهود تترافق مع خططها لدعم أنسنة المحافظة ورفع كفاءة المرافق الخدمية والترفيهية والمتنفسات العامة.وكذلك تطويرها وتحسينها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات مرتاديها، وتحسين جودة الحياة واستجابة لرؤية المملكة 2030.