شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعم عضوية فلسطين ويمنحها امتيازات إضافية والان نبدء بالتفاصيل

عضوية الأمم المتحدة

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، بأغلبية 143 صوتاً.وصوّت لصالح القرار، الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة -بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي- 143 عضواً، فيما عارضه 9، وامتنع 25 عن التصويت.يؤكد القرار على أهليّة دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضواً بها.وفي مستهل الجلسة استعرض الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة السفير محمد أبو شهاب مشروع القرار، ميناً أنه لا يمثل في حد ذاته إنصافاً لدولة فلسطين؛ كونها وإن منحت حقوقاً إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة.ويأتي القرار المقدّم من المجموعة العربية والعديد من الدول الأخرى، بهدف التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، مع دعوة المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.