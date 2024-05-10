شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ جيريمايا مانيلي بانتخابه رئيساً للوزراء في جزر سليمان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى جيريمايا مانيلي بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في جزر سليمان.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء، ولشعب جزر سليمان الصديق المزيد من التقدم والرقي. This is a Twitter Status يهنئ رئيس الوزراء في This is a Twitter Status بتشكيل الحكومة الجديدةThis is a Twitter Status
للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء، ولشعب جزر سليمان الصديق المزيد من التقدم والرقي. This is a Twitter Status يهنئ رئيس الوزراء في This is a Twitter Status بتشكيل الحكومة الجديدةThis is a Twitter Status
للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#ولي_العهد يهنئ رئيس الوزراء في #صربيا بتشكيل الحكومة الجديدة#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) May 8, 2024
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