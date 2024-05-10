المملكة ترحب بتبنّي الأمم المتحدة قراراً يؤهل فلسطين للعضوية الكاملة

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة ٤ من ميثاقها pic.twitter.com/tkEvbhwQBl