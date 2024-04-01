هذا ما قاله كريم عبد العزيز عن شريف عرفة وأحمد السقا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

حل الفنان كريم عبد العزيز، ضيفًا ببرنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090.

وتحدث كريم عبد العزيز، عن فوزه بجائزة دير جيست، وعلاقته مع الفنان أحمد السقا والمخرج شريف عرفة.

وأعرب كريم" عن سعادته بالجائزة، خاصةً أنها جاءت باختيار مجموعة من كبار النقاد، موضحًا أن جوائز النقاد لها مذاق خاص، لكن جوائز الجمهور هى الأغلى.

وعن علاقته مع أحمد السقا، فقال: "أحمد أخويا بجد، أنا أعرف أحمد من عام 1991، وهو رجل جدع وصاحب صاحبه".

وحول الكوميديا، فقال إن الضحك وصناعة الكوميديا لها علاقة بـ "خفة دم رباني"، وإن أصعب شىء هو إضحاك الشعب المصري، وأنه رغم ذلك دمعته قريبة ومن السهل جدًا جعله حزينًا.

وعن المخرج شريف عرفة، فأضاف: "أستاذي وله فضل عليَّ، وهو صاحب الفضل على الجيل بالكامل، وهو من قدم أحمد حلمي وأحمد السقا وقدمه، وهو من أهم المحطات في صناعة السينما".

اقرأ أيضا:

محمد هنيدي يكشف تفاصيل خضوعه لجراحة في القلب (فيديو)

إسعاد يونس تكشف مدى علاقتها بـ شريهان (فيديو)