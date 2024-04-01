وليد توفيق ناعيا والدة سيرين عبد النور: "نفسها بالسما حبيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

قدم المطرب اللبناني وليد توفيق، تعازيه إلى الفنانة سيرين عبد النور، بعد إعلانها وفاة والدتها صباح اليوم الإثنين.

المطرب وليد توفيق، كتب عبر صفحته في موقع "إكس": "كل التعازي من قلبي للغالية سيرين عبد النور بوفاة والدتها.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. نفسها بالسما حبيبتي.. الله يصبرك ويخليلك عيلتك".

يذكر أن، سيرين عبد النور، أعلنت عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، عن وفاة والدتها صباح اليوم الاثنين، وكشفت موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة والعزاء.

وتقام صلاة الجنازة، في الثانية من ظهر غدا الثلاثاء في كنيسة مار نقولا للروم الآرثوذكس، بالآشرفبة، وتقبل التعازي في صالون الكنيسة من الثانية عشر ظهرا وحتى السادسة مساءا.