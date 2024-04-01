شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحًا والساعة 2.15 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء.

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، اكتشاف عايدة "غادة عبد الرازق" أنها حامل بعدما شعرت بآلام في طنها، لتقوم بعمل اختبار حمل، وتفاجأت بإيجابية الاختبار، وتذهب عايدة للطبيب، ليؤكد لها أنها حامل وطلب منها أن تهتم بصحتها حتى لا يتم إجهاضه مثل المرات السابقة.

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بقيام عفاف منال سلامة بطعن إسماعيل الغول رياض الخولى، بالسكين في ظهره أثناء القاء الشرطة القبض عليه، وذهبت عايدة إلى قسم الشرطة، بصحبة عفاف، وكشف لها المحامي بإنه تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخبرها بأن موقفها سئ في القضية، وطلبت عفاف من عايدة أن تهتم بأولادها.

أمرت النيابة بحبس إسماعيل الغول 4 أيام على ذمة التحقيقات داخل المستشفى التي يتلقى فيها علاجه، يراعى التجديد في الموعد القانوني لحين استكمال التحريات فيما نسب إليه من تهم وهى الرشوى والتهرب الضريبي والتزوير.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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