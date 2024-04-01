إبن زين العمر بتصرف لافت مع والده-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني زين العمر صور له برفقة ابنه جو على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي إحدى الصور ظهر الإبن وهو يحمل والده، وذلك بلقطة لافتة ومميزة، وعلّق زين العمر على الصور بالقول: "كبر ولي العهد وصار يحمل بيّو

نور عيون بيّك my Hero

Love u joe

على صعيد آخر حل زين العمر مؤخرا ضيفاً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد".

وفي بداية الحلقة، عبّر زين عن فرحته بالنجاحات التي تحققها أغنيته الجديدة "مجرد سايح"، شاكراً الجمهور على تفاعله معها.



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