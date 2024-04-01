شارة "ع أمل" "أنا مش صوتك" لـ إليسا تصل لهذا الرقم

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية "أنا مش صوتك" للفنانة إليسا والتي هي شارة مسلسل "ع أمل" الى المليون و300 ألف مشاهدة على قناة الخاصة لـ إليسا عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات مازن ضاهر وألحان محمد يحيى وتوزيع عمر صباغ.

الجدير ذكره ان مسلسل "ع أمل " من بطولة الممثلين ماغي بو غصن مهيار خضور وعمار شلق وبديع أبو شقرا، ، وهو من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا وإنتاج شركة إيغل فيلمز لـ صاحبها المنتج جمال سنان.

ويلاقي مسلسل " ع أمل" نجاحا لافتا عند الجمهور ونسب مشاهدة عالية.



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