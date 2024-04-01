شاكيرا: "أبنائي كرهوا فيلم باربي"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية شاكيرا عن ردّة فعل أبنائها تجاه فيلم باربي، قائلة: "أبنائي كرهوا مشاهدة الفيلم بشدة شعروا انه يقلل من الرجال، انا والدة ولدين واتفهم تمكين المرأة في ثقافة البوب لكن لا يجب ان يكون التمكين على حساب الرجل! في المجتمع يوجد دور خاص للرجال و دور مختلف للنساء و نحن نكمل بعضنا البعض".



وكانت أحدثت شاكيرا ضجة واسعة في نيويورك بعد ظهورها بشكل مفاجئ في ساحة تايمز سكوير بحفل مباشر حضره حوالي الـ 40 ألف متفرج، لم يتوقعوا حصول هذا الأمر أبداً.