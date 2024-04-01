مجد القاسم يطرح ألبومه في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان مجد القاسم لطرح البومه الغنائي الجديد "باشا بشواتي" والذي يضم ١٠ اغاني، وذلك بداية من اول ايام عيد الفطر المبارك، وقد تعامل مع عدد من الشعراء منهم: نبيل افيوني، عادل حراز، صلاح عطية، بهاء ابو فخر، طارق التركي، عبد الله امبابي، ويامن عامر.



ومن ناحية الألحان تعامل مع: احمد بدوي، وجدي الصايغ، بهاء ابو فخر، ومحمد بدر، وفي التوزيع الموسيقى: احمد بدوي، محمود دسوقي، جعفر اسماعيل، وبالهندسة الصوتية: محمد الجيار، نادر زكريا، اسلام غلاب، وجعفر اسماعيل.

وقرر القاسم تصوير اغنية "باشا بشواتي" على طريقة الفيديو كليب.

