كارمن لبس تكشف كواليس تصوير مشاهد "رسمية" مع نادين نسيب نجيم

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة كارمن لبس كواليس تصوير شخصية "رسمية" في مسلسل 2024، مشيرة الى الأجواء المرحة التي تجمعها مع الممثلة نادين نسيب نجيم حين تصوير مشاهد "رسمية".



وكتبت كارمن لبس على حسابها الخاص: "عم إسمع إنو حابّين رسمية، مزبوط؟ لو تعرفو قديش أنا ونادين منكون عم نضحك نحن وعم نصوّر هيك مشاهد".

وكانت أوضحت كارمن لبس تفاصيل شخصية "رسمية" التي تقدمها في مسلسل 2024، اذ كتبت: "توضيح عن شخصية رسمية:

١- بال ٤ سنين قطعو كانت هربانة عسوريا لأن بلبنان مطلوبة، ولهيك بس رجعت حطت حجاب وعوينات

٢- لاحظتو إنو قلبها صاير أخف، مزبوط، رسمية من بعد ما خسرت صافي والحوت انحبس انكسرت كتير، ما بقى عندها غير تنتقم من سما

٣- معظم يلي بحبو الحيوانات صعب كتير يعرفو يؤذو طفل".

