بطلة "أسرار إينجل" مربوطة بالحبال-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة البرازيلية كاميلا كويروز صورا جديدة من جلسة تصوير أجرتها، بدت فيها بشكل مختلف، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت كاميلا في احدى الصور مربوطة بالحبال وهي لمقابلة لها على مجلة ELLE .

ولاقت جلسة تصويرها اعجاب العديد من المتابعين.

الجدير ذكره ان كاميلا كويروز اشتهرت في العالم العربي من خلال مسلسل أسرار إينجل الى جانب النجم البرازيلي رودريغو لومباردي، وقد عرض الموسم الأول منذ سنوات بشكل مدبلج، أما الموسم الثاني فتم عرضه مترجم، وقد شهد انضمام أبطال جدد اليه.