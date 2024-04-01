ميرنا وليد - بيروت - نفت النجمة العالمية بيلي إيليش خبر انها كانت تقصد زميلتها النجمة تايلور سويفت عندما قالت: "الفنانين اصبحوا يصدرون نفس الأغنيه الضاربة لهم بنسخ مختلفة بدل من اصدار اغاني مختلفة بسبب انهم يريدون حلب المال من الأغنية الناجحة".

وقالت بيلي إيليش: "لم أقصد التهجم على تايلور سويفت أو أي فنان آخر كنت اتحدث بشكل عام عن مشكلة نواجهها في عالم الموسيقى و الكثير بما فيهم انا نفعلها و نصدر نسخ معددة لنفس الاغنية".

وقد لاقى حديثها ضجة كبيرة بين الصحافة العالمية.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد خبر انتقادها تايلور سويفت..بيلي إيليش بأول رد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.