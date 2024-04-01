شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 22.. ريهام حجاج تضبط نور إيهاب في بيت هشام شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث علمت صدفة- ريهام حجاج، من راندا- دهب تامر، المكان الذي يختبيء فيه علي- سليم الترك، وفرح- نور إيهاب، فذهب علي الفور لبيت ولعة- هشام شرف، وبالفعل وجدتهم هناك، وهددتهم أن الحكومة ستأتي للقبض عليهم، فهرب علي وولعة علي الفور، ونزلت فرح مع صدفة .

وكانت قد شهدت الحلقة 21 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداث مثيرة، حيث ظلت فرح - نور إيهاب، وعلي - سليم الترك، في الشارع بعدما رفضت فرح المبيت عند صديقه ولعة، وفكرت فرح أن تستعين بإحدى صديقاتها كي تختبئ عندها فاتصلت بها من هاتف علي، وبعدها قررت صديقتها أن تبلغ أم فرح - سلوي خطاب، بما جري وتعطيها رقم علي، وبالفعل قامت بذلك، وقام عمر أخو فرح بالاتصال علي رقم علي لكنهم لم يردوا وأغلقوا الهاتف علي الفور.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.