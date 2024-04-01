شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 22.. عصام السقا يطرد رشدي الشامي من شركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما حصل طارق - عصام السقا على توقيع صدفة - ريهام حجاج، ببيع كل ممتلكات عمه، ذهب طارق خلال أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، للشركة ودخل على مكتب عمه - رشدي الشامي، وطرده من مكتبه وأبلغه بأنه لم يعد له شيء بالشركة، فطلب عمه الحرس له حتي يخرج، فهدده طارق أنه سيذهب للنيابة وسيأخذ كل شيء بالقانون.

وكانت قد كشفت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداث مثيرة، حيث أخذت صدفة- ريهام حجاج، فرح- نور إيهاب، لمنزل أبوها- خالد الصاوي، وأتهمتها هالة- سلوي خطاب، أنها كانت تخبيء بنتها عندها، ولكن نفت صدفة ذلك وقالت أنها كانت تختبيء عند علي، وأنه من المؤكد كان سينفذ خطته بطلب ملايين كفدية لها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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