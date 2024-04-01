شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 7.. أمير المصري يقرر خطبة مروة أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخبر على (أمير المصرى) والدته حنان (ميرفت أمين) أنه يرغب في طلب يد فريدة (مروة أنور) رسميا، وخطبتها، خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 7، لتفرح والدته وتطلب منه إخبار شقيقه أدهم (دياب).

وكان أدهم (دياب) ذهب خلال بداية الحلقة 7 من مسلسل مليحة إلى أهل أحد الشهداء، لمؤازرتهم وتعزيتهم، ويخبرهم كم كان يحبهم، ولكن ذلك قضاء الله، وذلك بعد استشهاده وهو ومجموعة من زملائه خلال هجوم إرهابي على معبر السلوم.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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أمير المصرى



مليحة الحلقة 7