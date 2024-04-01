شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 22.. رحاب الجمل تكتشف زواج ابنها من رباب ممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثًا شيقة، حيث قامت نوجه - رباب ممتاز بالزغاريد، بعد كتب كتابها على صاصا - أحمد أبو زيد، وعندما سألتها صدفة - ريهام حجاج عن السبب اعترفت بأنها تزوجت من صاصا، فقامت حنان - رحاب الجمل، وصدفة بضربها في شقتها، وفر صاصا هاربًا.

وكانت قد توالت الأحداث بالحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث اشترت نوجه - رباب ممتاز، لصاصا - أحمد أبو زيد، صالة جيم كما كان يحلُم، ووعدته بشراء سيارة له، مقابل أن تتزوجه، وبالفعل أحضرت المأذون والشهود وتزوجا، ووعدته ألا أحد سيعرف زواجهما.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.