شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة الحلقة 7.. سيرين خاص تذهب إلى منزل دياب للاطمئنان عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 7 من مسلسل مليحة ذهاب مليحة (سيرين خاص) إلى سفارة فلسطين برفقة جدتها (ديانا رحمة)، لتحديد جوازات السفر، وبعد خروجهما من السفارة، تخبر جدتها أنها كان من المفترض الاطمئنان على المقدم أدهم (دياب)، ولكنها لا تمتلك رقم هاتفها، ليخبرها السائق أنه يعلم عنوان منزله.

وبالفعل تذهب مليحة برفقة جدتها إلى منزل أدهم وتقوم إيناس ابنة خاله بفتح الباب لهما ويدعوهما للدخول، لتنتهى أحداث الحلقة 7 من مسلسل مليحة على ذلك.

وكانت الحلقة قد شهدت حديث أدهم (دياب) مع على (أمير المصري) ومحاولة نصحه في تحسين طريقته مع ابنة خاله فريدة (مروة أنور)، خاصة بعد خطبتهما رسميا، ليفاجئه بتفكيره في الهجرة بسبب صعوبة المعيشة، وقلة دخله، ولكن أدهم ينهاه عن التفكير في ذلك.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة



يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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