شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 22 .. هل ستجبر رحاب الجمل ابنها على طلاق رباب ممتاز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما علمت حنان - رحاب الجمل، بزواج ابنها صاصا - أحمد أبو زيد، من جارتهما نوجة - رباب ممتاز، خلال أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، وانهالت عليها بالضرب هي وأختها صدفة - ريهام حجاج، فهل ستجبر حنان ابنها صاصا على طلاق نوجه؟ هذا ماسيتضح خلال أحداث الحلقة الثالثة والعشرين.

وشهدت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداث شيقة، حيث قامت نوجة - رباب ممتاز، بالزغاريد، بعد كتب كتابها علي صاصا - أحمد أبو زيد، وعندما سألتها صدفة - ريهام حجاج عن السبب اعترفت لهم أنها تزوجت من صاصا، فقامت حنان - رحاب الجمل، وصدفة بضربها في شقتها، وفر صاصا هاربًا.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل صدفة