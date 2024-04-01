شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 22.. خالد الصاوي يطرد ريهام حجاج من منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث بالحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، فبعدما ذهبت صدفة لتعيد فرح- نور إيهاب، لأهلها، وجدت عندهم معتز- فراس سعيد، ففضحت أمره أمامهم وعلاقته بمنار- ميار الغيطي، وأتهمتها منار أنها سبب كل السوء الذي حدث لها، وأهانتها هالة- سلوي خطاب، وكانت صدفة تنتظر أن يدافع عنها أبوها- خالد الصاوي، لكنها تفاجأت بأنه قام بطردها من المنزل وأمرها أن تبعد عنه وعن أولاده.

وكشفت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداث مثيرة، حيث أخذت صدفة- ريهام حجاج، فرح- نور إيهاب، لمنزل أبوها- خالد الصاوي، وأتهمتها هالة- سلوي خطاب، أنها كانت تخبيء بنتها عندها، ولكن نفت صدفة ذلك وقالت أنها كانت تختبيء عند علي، وأنه من المؤكد كان سينفذ خطته بطلب ملايين كفدية لها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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